لقاء تقييمي مع مؤسسات مصغرة استفادت من مخططات أعباء

أشرف الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،عبد النور غلاب ، اليوم الاثنين بحضور مساعد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بمقر الوكالة الولائية ببجاية على لقاء ضم عينة من ممثلي 11 مؤسسة مصغرة مختصة في التنظيف و الصيانة و التطهير و التي استفادت من مخططات أعباء، و هذا في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الوكالتين.

و تجدر الإشارة ،حسب حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة، إلى أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات قامت بإمضاء عقد قابل للتجديد كل سنة لمدة 20 سنة بقيمة 4 ملايين دج للسنة الواحدة.

و خلال اللقاء، قدم الأمين العام شروحات حول فحوى الاتفاقية و دورها في توفير مخططات أعباء لفائدة المؤسسات المصغرة، كما تم فتح النقاش وإثراءه مع الحاضرين أين استمع الى مختلف الانشغالات المطروحة من طرف أصحاب المؤسسات.

و أكد ذات المسؤول أن الوكالة حاليا ماضية في التطبيق الفعلي لمحاور الاستراتيجية الجديدة للوكالة سيما تشجيع المناولة مع الشركات الوطنية العمومية والخاصة ما يسمح بإعادة بعث المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة .

للتذكير، تم إمضاء اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره يوم 2 ديسمبر 2020.

وتهدف أساسا إلى تشجيع المناولة وتوفير مخططات أعباء لفائدة المؤسسات المصغرة التي تنشط في مجالات ذات الصلة بقطاع السكن، حسب بيان الوزارة.

