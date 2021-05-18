تعيين محمد عبروق رئيسا جديدا لمجلس إدارة شباب بلوزداد خلفا لعمارة

تم تعيين الحارس الأسبق لفريق شباب بلوزداد, محمد عبروق, رئيسا لمجلس إدارة النادي, خلفا لعمارة شرف الدين, حسبما أعلنه الفريق الناشط في بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأفاد نادي "العقيبة" على صفحته الرسمية على "فايسبوك" في بيان مقتضب "عين أعضاء مجلس إدارة شباب بلوزداد, السيد محمد عبروق, الحارس الاسبق في صفوف الفريق, رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا للسيد عمارة شرف الدين".

ويأتي هذا التعيين عقب تولي شرف الدين منصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), وذلك عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 21-60 المؤرخ يوم 8 فيفري 2021, والذي يمنع من الجمع بين منصبين في نفس الوقت.

وانتخب شرف الدين, المترشح الوحيد, رئيسا جديدا لـ"الفاف" خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت بتاريخ 15 أبريل الفارط, خلفا لخير الدين زطشي الذي قرر عدم الترشح لعهدة جديدة.

وكان عبروق (75 سنة) حارسا لشباب بلوزداد, خلال سنواته الذهبية في الستينات والسبعينات, رفقة نجومه, على غرار الراحلين حسان لالماس وعاشور لواحدي, بالإضافة الى مختار كالام وسالمي جيلالي, حيث توج معه بعدة ألقاب وطنية ومغاربية.

كما كان عبروق, المولود بحي بلوزداد الشعبي, حارسا للمنتخب الوطني من 1967 الى 1973, حيث خاض 19 مباراة دولية, أبرزها المشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم 1968 بإثيوبيا.

ويأتي تعيين عبروق بعد قرابة شهر ونصف عن تنصيب نجم الفريق الاسبق, حسين ياحي, كمدير رياضي خلفا لتوفيق قريشي المستقيل.

ومعلوم أن شباب بلوزداد يخوض حاليا ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا, حيث فاز في لقاء الذهاب على الترجي الرياضي التونسي (2-0) يوم الجمعة بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. و ستقام مباراة الاياب يوم السبت المقبل بملعب رادس (تونس).