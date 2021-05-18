بغالي: الإذاعة الوطنية تسخر كل وسائلها لتكون في الموعد خلال التشريعيات المقبلة

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي أن الإذاعة الوطنية تسخر كل وسائلها البشرية والمادية والتقنية لتكون في الموعد خلال التشريعيات المقبلة.

وقال خلال زيارة تفقد قادته هذا الثلاثاء إلى استوديوهات الإذاعة الوطنية بنادي الصنوبر بالعاصمة إن "الإذاعة الوطنية ستكون في الموعد يوم 12 جوان من أجل ضمان تغطية شاملة وكاملة ومهنية ليوم الاقتراع" وأن "هذه الاستوديوهات ستكون تحت تصرف المترشحين لتسجيل مداخلاتهم وإسماع الناس كلماتهم الحرة".

وأضاف أن "الإذاعة الوطنية ستلقي بكل ثقلها من أجل إنجاح هذا الموعد التاريخي والفيصل بين من يريدون تهديدا لأمن الجزائر واستقرارها ووحدتها وبين من يريدون- وهم الغالبية العظمى من الجزائريين- الانتقال الهادئ بهذه الجزائر إلى مستقبل أفضل..مستقبل الحريات والتداول على السلطة والشفافية ومستقبل الشباب أيضا..فالمؤكد إذن أن الإذاعة الوطنية ستكون في الموعد".