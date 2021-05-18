العاب القوى: تنظيم البطولة الوطنية لسباق 000 10 متر يوم 28 ماي بالجزائر العاصمة

برمجت البطولة الوطنية للأكابر (رجال وسيدات) لسباق 000 .10 متر , يوم 28 ماي الجاري بميدان الصاتو ( ملعب 5 جويلية) بالجزائر العاصمة , حسب الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وتجرى المنافسة في نفس الوقت مع اليوم الثالث " للنخبة " , الخاص بالأكابر ( رجال وسيدات) وكذا يوم المواهب الشابة , الموجه لفئات اقل من 20 سنة و 18 سنة , حسبما اوضحته الهيئة الفدرالية في بيان مقتضب.

وينشط سباق 000. 10 متر كبريات في نفس الوقت مع سباق 000. 10 متر , لأقل من 20 سنة ( ذكور) وهذا على الساعة 40ر16سا, بينما مسابقة الأكابر, فبرمجت على الساعة 30ر19سا.

وينظم يوما " النخبة" و "المواهب الشابة" بالموازاة مع البطولة الوطنية-2021 لسباق 000. 10 متر , تتعلق بمختلف منافسات ( سباقات, القفز والرمي).

وأكدت الهيئة الفيدرالية , أن أخر اجل لتأكيد المشاركة , هو يوم الاربعاء 26 مايو على الساعة 59ر23سا .

المصدر: واج