الرئيس تبون يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, هذا الثلاثاء, اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "ترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021, اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن".

وبعد أن "استمع السيد الرئيس لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال, درس التدابير المتعلقة بفتح الحدود الجوية والشروط الواجب توفرها في المسافرين مع إبقاء الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة, على أن تحدد الإجراءات المفصلة بمرسوم تنفيذي", يضيف البيان.

كما تناول المجلس بالدراسة "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك), التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها, واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".

وتطرق المجلس - حسب بيان رئاسة الجمهورية - إلى "آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021, حيث أعرب السيد الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة".