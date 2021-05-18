ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية

وقع هذا الثلاثاء ممثلو الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل, على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي يضم مبادئ توجيهية تشكل إطارا للسلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العمل الانتخابي.

وقد جرى حفل التوقيع بالمركز الدولي للمؤتمرات, بحضور رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر شرفي ان الميثاق يعد بمثابة "قواعد أخلاقية ينبغي أن تحكم العمل السياسي", مثمنا "روح المسؤولية التي تحلى بها المترشحون بإمضائهم عليه".

وأضاف أن الموعد الانتخابي المقبل يعد "مؤشرا إيجابيا لما سيكون عليه العمل السياسي عموما والبرلمان الذي سيكون لأول مرة بتزكية من الشعب".

وسيخوض غمار التشريعيات المقبلة 1483 قائمة (646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة).

وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 من بينها 1273 تمثل الأحزاب السياسية.

كما تم اليوم إجراء عملية القرعة المتعلقة برزنامة تدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية - البصرية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق هذا الخميس.