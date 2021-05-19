تشريعيات 2021: الحملة الانتخابية تنطلق هذا الخميس

تنطلق, هذا الخميس, الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية, المقرر إجراؤها في 12 جوان المقبل لانتخاب ممثلي الشعب لعهدة برلمانية تمتد لخمس سنوات.

وحسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تم استقبال 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وسحبت الاستمارات, وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 قائمة من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة, حيث بلغ عدد ملفات الترشح التي تم إيداعها لدى السلطة 25416 ملف, من بينها 12854 ملف تابع لأحزاب و12562 ملف للأحرار.

وبلغ عدد القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ, 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة حرة.

وينص القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 على أنه و"باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه".

وتتميز هذه الحملة الانتخابية بعنصر الشباب الذين دعاهم رئيس الجمهورية إلى "الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة تحظى بالثقة والمصداقية", مع إسداء تعليماته لتشجيع مشاركة هذه الفئة في هذا الاستحقاق.

ومن أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, في هذا الصدد, مجانية القاعات والملصقات الاشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب, مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا.

وقد سخرت الإذاعة الجزائرية كل وسائلها البشرية والمادية والتقنية لإنجاح هذا الموعد التاريخ الهام حسب ما أكده مديرها العام محمد بغالي لدى تفقده هذا الثلاثاء استوديوهات الاذاعة بنادي الصنوبر في العاصمة حيث سيجري تسجيل مداخلات المعنيين بالحملة الانتخابية.