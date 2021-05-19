تصفيات كاس أمم إفريقيا 2022/ سيدات: تأجيل مقابلات الدور الأول إلى أكتوبر المقبل

قررت اللجنة المنظمة لمنافسات الإناث, على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف), تأجيل مقابلات الدور الأول من تصفيات كاس إفريقيا للأمم (إناث) المقررة بالمغرب 2022, الى شهر اكتوبر المقبل , حسب ما أفادت به هذا الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) .

و أوضح , ذات المصدر, أنّ سبب التأجيل يعود أساسا إلى الوضعية السيئة التي تتواجد عليها بعض الملاعب الإفريقية, بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تدخل ضمن الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتبعا, لهذا التأجيل, أعدت اللجنة المكلفة بتنظيم المنافسات النسوية على مستوى الكونفدرالية الإفريقية برنامجا جديدا للتصفيات, يمتد من تاريخ 18 إلى 26 اكتوبر2021 بالنسبة للدور التصفوي الأول و من 14 الى 23 فبراير 2022 للدور التصفوي الثاني .

و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم , سيواجه نظيره السوداني في الدور الأول من التصفيات, و في حالة التأهل ستلتقي فتيات المدربة الوطنية راضية فرتول في الدور الثاني الفائز من المقابلة المزدوجة بين موزمبيق و سيدات جنوب افريقيا, وصيفات البطل .

و تعرف هذه المرحلة التصفوية مشاركة قياسية تقدر بـ 44 منتخبا, فيما يتأهل منتخب البلد المضيف (المغرب) للنهائيات مباشرة .

ومعلوم انّ الدورة السابقة من كاس أمم إفريقيا(2020) كانت قد ألغيت بسبب تداعيات الفيروس المستجد "كوفيد 19".

وللمرة الأولى ستنشط نهائيات 2022 من قبل منتخبات 12 دولة عوض 8 منتخبات مثل ما كان عليه الأمر في الدورات السابقة.