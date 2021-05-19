الرئيس تبون يستقبل سفراء كل من موريتانيا،رومانيا وجمهورية كوريا

19/05/2021 - 15:07
استقبل رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،هذا  الأربعاء، سفراء كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رومانيا وجمهورية كوريا الذين أدوا له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامهم في الجزائر، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، ثلاثة سفراء أدوا له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامهم في الجزائر، وهم على التوالي:

– سعادة السيد بلاه ولد مكيه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
– سعادة السيد مارسيل ألكساندرو، سفير رومانيا.
– سعادة السيد لي ايون يونغ، سفير جمهورية كوريا”.

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