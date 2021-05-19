شرفي:استحداث هيكل طبي لمتابعة احترام البروتوكول الصحي خلال الحملة الانتخابية

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنه تم استحداث هيكل طبي يضم أطباء مختصين لمتابعة مدى تطبيق إجراءات وقواعد البروتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، طيلة فترة الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المزمع انطلاقها هذا الخميس.

وأوضح شرفي في تصريح للصحافة لدى وقوفه على الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية ، هذا الأربعاء بالبليدة، أنه تم إستحداث هيكل طبي لمتابعة مدى احترام قواعد البروتوكول الصحي يترأسه عضو باللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، البروفيسور بونجار، والذي هو عضو كذلك باللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا.

وحرصا من اللجنة على الحفاظ على الصحة العمومية وإنجاح الموعد الانتخابي القادم، عين مسؤول على احترام هذا البروتوكول الصحي، والذي أطلق عليه اسم "كوفيد مناجير"، على مستوى جميع التنسيقيات ال58، كما جاء في توضيحات شرفي الذي لفت إلى استفادة هؤلاء من دورات تكوينية الى جانب المنسقين الولائيين، حول هذا الموضوع.

وسيسهر مسؤولو و أعضاء الـ "كوفيد مناجير" على تطبيق البروتوكول الصحي خلال التجمعات الشعبية التي سيتم تنشيطها خلال الحملة الانتخابية، وفقا للسيد شرفي الذي أشار إلى أنه في حالة تسجيل أية خروقات سيتم توقيف اللقاء.

وكلف كل مسؤول على تطبيق هذا الاجراء بملء استمارة تحدد مدى تقيد المشرفين على التجمع بالإجراءات الوقائية التي ستحدد مسبقا.

وأوضح شرفي أن من أبرز قواعد البروتوكول الصحي، الذي هو نفسه الذي طبق خلال الاستفتاء على الدستور السابق باستثناء بعض التعديلات، هو استغلال نصف طاقة استيعاب القاعة المخصصة لإحتضان التجمعات.

كما يفرض هذا البروتوكول ارتداء القناع الواقي واستخدام المحلول المطهر، فضلا عن احترام التباعد الجسدي وتخصيص كراسي لجميع الحاضرين مع منع الوقوف، فضلا عن قياس درجة حرارة الحضور والمشرفين قبل دخول القاعة.

وفي هذا الصدد ، أبدى شرفي أمله في احترام مختلف المشاركين في الحملة الانتخابية للبروتوكول الصحي بهدف "بث الطمأنينة لدى المواطنين بعد الانتخابات ، بعد وقوفهم على مدى حرص الدولة على الحفاظ على صحتهم ومصالحهم العامة".

للإشارة، ستكون ولاية المدية المحطة الموالية التي سيزورها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، اليوم الأربعاء ، للوقوف على التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق غدا الخميس وتتواصل على مدار ثلاثة أسابيع.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية