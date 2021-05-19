توقيف شخصين مشتبه في ضلوعهم في الاعتداء على معلمات ببرج باجي مختار

ألقي القبض على شخصين مشتبه ضلوعهما في حادث الاعتداء على تسع معلمات بمدينة برج باجي مختار الحدودية، حسب بيان صحفي نشرته هذا الأربعاء النيابة العامة لدى مجلس قضاء أدرار.

وذكر البيان أنه "فور إبلاغها بالوقائع كلفت نيابة الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار الضبطية القضائية بإجراء تحقيق معمق في القضية وتوقيف المتورطين فيها باستعمال كافة الوسائل القانونية و بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "التحقيق الابتدائي متواصل وأسفر إلى حد الآن عن توقيف شخصين تعرفن عليهما الضحايا".

والتزمت النيابة العامة لدى مجلس قضاء أدرار، يقول البيان، باطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في حينها.

وفي سياق ذي صلة نظمت اليوم وقفة أمام مقر ولاية أدرار شارك فيها مستخدمو قطاع التربية و فعاليات المجتمع المدني ونددوا خلالها بهذه الواقعة التي لقيت استنكارا واسعا في أوساط المجتمع.

وكانت تسعة (9) معلمات في الطور الابتدائي قد تعرضن أمس الثلاثاء لاعتداء جسدي ولعملية سطو بالعنف على سكنهن الجماعي بمدينة برج باجي مختار بعد اقتحامه من طرف عصابة أشرار، كما أفادت مديرية التربية بهذه الولاية الحدودية .

وقد اتخذت جملة من التدابير الإدارية للتكفل النفسي والصحي بضحايا هذا الاعتداء، حيث يوجد من بينهن معلمتان تعرضتا لجروح بليغة بفعل استعمال أسلحة

بيضاء و تم التكفل بجميع المعلمات بمستشفى برج باجي مختار، مثلما صرح ل/وأج في وقت سابق مدير التربية بولاية برج باجي مختار مازر محمد.