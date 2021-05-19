بغالي يجدد التأكيد على تجنيد الطاقم الصحفي والتقني بالإذاعة الجزائرية لمرافقة تشريعيات الـ12 جوان

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، انه تم تجنيد كامل الطاقم الصحفي والتقني وكل الوسائل المادية لتغطية الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل.

وقال محمد بغالي في تصريح للإذاعة الوطنية ،هذا الأربعاء، "إن مؤسسة الاذاعة الجزائرية شرعت في عملها التحسيسي لمواكبة هذا الحدث الانتخابي مباشرة بعد أن قرر رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة ،حيث قمنا بتجنيد كل الامكانيات البشرية والمادية لمرافقة هذا الاستحقاق الانتخابي".

واعتبر بغالي أن الإذاعة المسموعة تعد اكبر مؤسسة إعلامية من حيث قوة الانتشار وفعالية الأداء في مرافقة وتغطية مناسبات وطنية كبرى كهذه "خاصة ونحن أما حدث هام وكبير والمتمثل في الانتخابات التشريعية ،والتي تعزز هذه الأخيرة -يضيف المتحدث-استمرارية المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية وترسخ الممارسة الديموقراطية ودولة المؤسسات والقانون والحريات بكل أبعادها".

المصدر:الإذاعة الجزائرية