الرئيس تبون يوجه رسالة تهنئة إلى الطلبة الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ65 ليومهم الوطني

19/05/2021 - 18:53

 وجه رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، هذا الأربعاء،رسالة تهنئة الى الطلبة الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطالب تمنى لهم فيها "النجاح والتألق على درب التحصيل المعرفي والعلمي".

وجاء في الرسالة التي تم نشرها في الموقع الرسمي على الفيسبوك لرئاسة الجمهورية: "في هذا اليوم الخالد، يوم أن هب الطلبة للانخراط في الكفاح المسلح والالتحاق ببواسل جيش التحرير الوطني في الـ 19 ماي 1956،وهو يخوض مؤازرا بالشعب الجزائري، كفاحه المرير لاستعادة الاستقلال.

في هذا اليوم،أتوجه،ونحن نستحضر ذلك الحدث التاريخي من أحداث ثورة التحرير المجيدة، إلى الشعب الجزائري كافة وإلى بناتنا وأبنائنا الطلبة خاصة بأخلص التهاني".

واسترسل رئيس الجمهورية مخاطبا الطلبة الجزائريين: "بهذه المناسبة المجيدة،أتمنى لبناتي وأبنائي الطلبة النجاح والتألق على درب التحصيل المعرفي والعلمي لحمل أمانة الشهداء والمضي، بتجندكم وكفاءاتكم وقدراتكم، نحو المزيد من التقدم والرفاه لجزائرنا الغالية وشعبنا الكريم".

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