الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة على قوات الاحتلال المغربي

19/05/2021 - 20:22

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار).

أورد البيان العسكري رقم 189 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أنّ مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت، الثلاثاء،  تخندقات قوات الاحتلال في منطقة اودي الزيات قطاع الفرسية.

وأضاف البيان أنّ وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت هذا الأربعاء، تخندقات قوات الاحتلال في منطقة فددرة المرس قطاع حوزة ومنطقة اميطير لمخينزة قطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار". 

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