اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة: سليمان معاشو رئيسًا جديدًا

انتخب رئيس رابطة ولاية بشار لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، سليمان معاشو، على رأس الاتحادية الجزائرية للاختصاص، للعهدة الأولمبية 2021- 2024، عقب انعقاد الجمعية العامة الانتخابية هذا الأربعاء بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون بالعاصمة.

وحصد معاشو ( 57 سنة) 18 صوتا، بينما امتنع المترشح الاخر للرئاسة، عبد الحق بن حركو، عن المشاركة في الانتخابات رفقة أعضاء قائمته، في وقت حضر أشغال الجمعية العامة الانتخابية 36 عضوًا، من ضمن 39، بينهم 32 ممن لهم الحق في التصويت الذي عرف تأخرًا بأربع ساعات، بعد احتجاج ممثلي قائمة بن حركو، من رابطة ولاية باتنة، إضافة إلى عضو سابق على بعض مترشحي قائمة معاشو الذي كان هو الآخر موضوع تحفظ على خلفية رفض ملفه في وقت سابق من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة تجديد الهيئات الفدرالية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وصرح معاشو "بعد تأجيلين متتالين، انعقدت اخيرا الجمعية العامة الانتخابية وبصعوبة، وانتخابي كرئيس للهيئة الفيديرالية يشرفني، لكن هي مسؤولية كبيرة لفيديرالية مهمة ومعقدة نظرًا لتسييرها عدّة اختصاصات، وسنبذل قصارى جهودنا لمواصلة العمل الذي شرع فيه قبل سنوات، واضفاء لمستنا عبر ضمان تسيير راشد".

وأوضح الرئيس الجديد أنه "يأتي إلى الاتحادية بمشروع سيبدأ بمواصلة التكفل بتحضير رياضيي المنتخبات الوطنية، تحسبا للألعاب شبه الأولمبية بطوكيو 2020، عقب موافقة الوزارة على انتخابنا كرئيس للهيئة الفيديرالية، سنشرع في العمل، سيما ملف تحضير الرياضيين للأولمبياد".

ومن بين النقاط الأخرى المدرجة في البرنامج "اعادة هيكلة الاتحادية، سيما في ميدان الموارد البشرية، تشبيب تعداد المنتخبات الوطنية اضافة الى التكوين".

تركيبة المكتب الفيديرالي الجديد: سليمان معاشو: رئيسا ، نورالدين جدار، نوي قهواش، سعيد عرور، عبد الوحيد غرس، محمد رحوي، باديس سوكي، حسان ميسوم، نبيل شربال، ابراهيم بن سماعيل، علي فكيري، لخميسي سكروف وحاج بن نعوم.