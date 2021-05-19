تشريعيات 12 جوان: برنامج اليوم الأول من الحملة الانتخابية

ستشرع هذا الخميس مختلف التشكيلات السياسية سواء كقوائم حزبية أو مستقلة والمعنية بتشريعيات 12 جوان المقبل، في حملتها الانتخابية عبر تنظيم سلسلة تجمعات شعبية لقاءات جوارية وندوات صحفية عبر مختلف ولايات الوطن.

وسيكون برنامج اليوم الأول من الحملة الانتخابية على الشكل التالي:

- حركة الإصلاح الوطني تنظم تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى صباحا ثم ولاية الشلف مساءا.

- التحالف الوطني الجمهوري ينظم تجمعا شعبيا بمدينة قصر الشلالة (ولاية تيارت) ابتداء من 9سا30 بالقاعة المتعددة الرياضات بحي 700 مسكن، ولقاء جواريا ثانيا بمدينة سعيدة على ال الساعة 18سا 30 د (قاعة الاجتماعات بحمام ربي).

- حركة النهضة تنظم لقاء جواريا ببلدية باش جراح بولاية الجزائر، على الساعة 16 و30 د .

- حزب الحرية والعدالة ينظم ندوة صحفية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة على العاشرة صباحا

- تجمع أمل الجزائر ينظم تجمعا شعبيا بالقصبة (نادي الشباب الرياضي) على الساعة 11 سا صباحا

- جبهة الحكم الراشد تعقد ندوة صحفية بمقر الحزب بأولاد فايت على الساعة 11 سا صباحا

- طلائع الحريات تنظم ندوة صحفية بمقر الحزب ببن عكنون على الساعة العاشرة صباحا

- جبهة التحرير الوطني تنظم ندوة صحفية بمقر الحزب على الساعة 11 سا صباحا

- التجمع الوطني الديمقراطي ينظم لقاء بمقر الحزب على الساعة 11 سا صباحا

- جبهة العدالة والتنمية تطلق حملتها الانتخابية انطلاقا من ساحة حرية الصحافة بالعاصمة على الساعة 11 سا

- حزب الفجر الجديد ينظم ندوة صحفية بمداومة الحزب (بابا حسن - العاصمة) على ال 14 سا زوالا.

- حزب صوت الشعب ينظم ندوة صحفية بمقر الحزب على الواحدة زوالا

- حزب الوسيط السياسي ينشط أحمد لعروسي رويبات تجمعا شعبيا بولاية سيدي بلعباس (مكتبة المطالعة العمومية "محمد قباطي"- السا13)

- رئيس حزب جبهة المستقبل ينشط تجمعين شعبيين بولايتي برج بوعريريج (الساعة 13.30 سا بقاعة البشير الإبراهيمي) وسطيف على ال 15سا 00 بدار الثقافة هواري بومدين

- رئيس حركة مجتمع السلم ينشط تجمعا شعبيا بولاية ورقلة (دار الثقافة مفدي زكريا) على ال 10سا 30

- رئيس حركة البناء ينشط تجمعا شعبيا بالساحة المحاذية للمركز الثقافي بعين توتة (ولاية باتنة) على الساعة 18 سا مساء ثم لقاء ثاني بولاية أولاد جلال.