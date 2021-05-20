انطلاق الحملة الانتخابية هذا الخميس وسط تأطير محكم والمترشحون يعرضون برامجهم لاستقطاب الهيئة الناخبة

انطلقت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان هذا الخميس التي تدوم 3أسابيع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من الاقتراع حيث يقدم فيها المترشحون المتطلعون إلى الولوج إلى البرلمان عبر بوابة المجلس الشعبي الوطني برامجهم لاستقطاب الهيئة الناخبة في سياق الترتيبات القانونية الجديدة الرامية الى ابعاد المال الفاسد عن العمل السياسي.

وتدخل منافسات هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار ،وسيتم تنشيط الحملة في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و قانون العقوبات، و من شأن هذا الاطار القانوني "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية".

ومن بين الاحكام القانونية الجديدة التي ستميز الحملة الانتخابية ،حظر إستخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز،تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.

هذاوكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجأت منذ ايام الى منح أرقام تعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للتشريعيات المقبلة، في سياق "معالجة تنظيم القوائم بشكل يتم فيه احترام مبدأ التساوي بين كل المترشحين"، على أن يبقى العمل جاريا بالرقم المتحصل عليه في جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من الحملة وصولا إلى يوم الاقتراع.