تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة شهر في 19 ولاية ابتداء من السبت القادم

قرر الوزير الأول،عبد العزيز جراد، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة شهر (1) في 19 ولاية، ابتداء من الـ 22 ماي 2021، وهذا في إطار تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به، هذا الخميس، بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي يتم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي بولايات "أدرار،الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو،الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة وتقرت".

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسعة والثلاثين (39) الآتية: "الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم،معسكر،البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة،عين الدفلى،النعامة، عين تموشنت،غرداية، غليزان،تميمون، برج باجي مختار،أولاد جلال، بني عباس،عين صالح،عين قزام، جانت، المغير والمنيعة".

وأوضح البيان أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة،اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى".

وفي هذا الصدد،فإن الحكومة "تجدد نداءاتها للمواطنين للحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتعبئة في هذه المعركة ضد انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في بلادنا, من خلال مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الموصى بها، على غرار التباعد الجسدي, والارتداء الإجباري للكمامة، وغسل اليدين باستمرار".

وذكر البيان أن هذه الاجراءات تأتي "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني, وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية".

كما تندرج هذه التدابير في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، وترمي بالنظر إلى الوضع الوبائي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية".