ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 231 شهيدا

ارتفعت حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 231 شهيدا وإصابة 1630 آخرين.

وواصل الطيران الحربي للاحتلال ليلة أمس الأربعاء إلى هذا الخميس شن غاراته على مناطق شمالي وشرقي وجنوبي قطاع غزة، وقد استشهد 3 أفراد من عائلة واحدة إثر قصف صهيوني على منزل في مدينة دير البلح.

ووفقا للمركز الفلسطيني للإعلام فقد شن طيران الاحتلال أكثر من 1810 غارة واعتداء منذ بداية العدوان، استهدفت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وخلف العدوان واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح أكثر من 107 ألاف مواطن فلسطيني من منازلهم بسبب القصف، وتعرض أكثر من 1335 وحدة سكنية ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر قرابة 13 ألف وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

كما قصف الاحتلال الصهيوني 184 من الأبراج السكنية والمنازل وهدمها كليا، ودمر 33 مقرا إعلاميا، فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، و 74 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية.