وفاة 12 شخصا وإصابة 610 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 12 شخصا وأصيب 910 آخرون بجروح متفاوتة إثر تسجيل 497 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 11 الى 17 مايو الجاري، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع المنصرم، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ+183حادث وارتفاعا في عدد الجرحى بـ+245 مع ارتفاع عدد الوفيات بـ+03.

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97% نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار24 ساعة.