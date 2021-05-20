اليوم الأول من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

انطلقت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان هذا الخميس التي تدوم 3أسابيع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من الاقتراع حيث يقدم فيها المترشحون المتطلعون إلى الولوج إلى البرلمان عبر بوابة المجلس الشعبي الوطني برامجهم لاستقطاب الهيئة الناخبة في سياق الترتيبات القانونية الجديدة الرامية الى ابعاد المال الفاسد عن العمل السياسي.

وفي ما يلي مجريات اليوم الأول من الحملة الانتخابية:

- نشط أمين عام جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ندوة صحفية بأولاد فايت بالعاصمة .

- نظم رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي لقاءا بمقر الحزب بالعاصمة.

- نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى.

- رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة نظم تجمعا شعبيا بولاية بسكرة.

- بولاية معسكر نشط رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام تجمعا شعبيا.

- رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري نشط تجمعا بولاية ورقلة.

- نظم رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم تجمعا شعبيا بالعاصمة.

- بالقاعة الرياضية بالقصبة نشطت رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تجمعا شعبيا.