﻿ ﻿وهران : الصالون الدولي ال 11 للطاقات المتجددة من 24 إلى 26 ماي الجاري

سيقام الصالون الدولي الـ11 للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة "ايرا 2021" من 24 إلى 26 مايو الجاري بمركز الاتفاقيات لوهران، حسبما استفيد اليوم الخميس لدى المنظمين.

وكان هذا الصالون المنظم من طرف وكالة الاتصال "ميرياد للاتصال"، الذي كان مقررا عقده في شهر أكتوبر الماضي، قد تأجل بسبب الظرف الصحي لكوفيد-19، حسبما أشار إليه بيان للهيئة المنظمة، مضيفا أن الطبعة الحادية عشر ستجرى وفق "الاحترام الصارم للتدابير الصحية المتخذة من طرف السلطات".

وسيشارك في هذا الحدث نحو 50 مؤسسة جزائرية تمثل المجمعات الكبرى للفاعلين الكبار في ميدان الطاقة المتجددة، على غرار سونلغاز وسوناطراك وجيكا وغيرها، وفق البيان.

يذكر أن السياق الحالي المتعلق بالأزمة الصحية والقيود الناتجة عنها لا تسمح بمشاركة المجمعات والمؤسسات الأجنبية التي أبدت العديد منها اهتمامها بهذا الحدث، يضيف المصدر.

ويرمي صالون "ايرا 2021" منذ طبعته الأولى في 2010، الجمع بين المتعاملين من داخل وخارج الوطن في ميدان الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، حسبما أشار إليه المنظمون في بيانهم، مضيفون أن الأمر يتعلق خاصة بتسليط الضوء على الانجازات والمشاريع المنجزة في هذا الميدان وتوفير فضاء لربط علاقات مفيدة بين مختلف المتعاملين.

وتقام الطبعة الحادية عشر في سياق يعطي مكانة مهمة لمسألة الانتقال الطاقوي واهتماما معينا لتطوير الطاقات المتجددة، وفق منظمي هذا الحدث.

وسيتم على هامش هذه التظاهرة التي ستخصص لفتح التبادل بين العارضين والجمهور برمجة سلسلة من المحاضرات حول مواضيع مهمة مثل الفعالية الطاقوية واقتصاد الطاقة ومكانة المؤسسات الناشئة في الانتقال الطاقوي وقابلية تمويل المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وكذا المناقصات المطروحة باعتبارها عناصر أساسية في جاذبية هذه المشاريع.