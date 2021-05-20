كورونا : 260 حالة جديدة و 156 حالة شفاء و 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة

20/05/2021 - 16:11

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 156 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126.156حالة من بينها 260 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.902 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.401 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،"عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".

 

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﻿ 135 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة