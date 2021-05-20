تشريعيات 2021: وزارة الاتصال تدعو المعنيين بالتغطية الإعلامية إلى التقدم بطلبات اعتمادهم

دعت وزارة الاتصال, هذا الخميس, كافة مدراء وسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية والمواقع الالكترونية المسجلة, إلى التقدم بطلبات اعتمادهم لدى مصالح الوزارة, لتغطية الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان المقبل.

وأنهت الوزارة في بيان لها, إلى علم المعنيين بتغطية الموعد الانتخابي, أنها "ستشرع في استلام طلبات الاعتماد لهذا الاستحقاق الوطني" ودعتهم إلى "تحميل استمارة التسجيل عن طريق موقع الوزارة (www.ministerecommunication.gov.dz) مع ملئها وإرفاقها بصورتين شمسيتين وإيداعهما بمديرية وسائل الإعلام (مكتب رقم 701) وذلك قبل تاريخ 31 ماي 2021".

واضافت أن رابط تحميل الاستمارة هو: http://www.ministerecommunication.gov.dz/sites/default/files/istimara_20..."