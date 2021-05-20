رحيل الفنان المصري سمير غانم عن عمر ناهز 84 سنة

توفى، هذا الخميس الفنان المصري الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، و ادخل على إثرها لغرفة العناية المركزة لكن تدهورت حالته حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية.

ولد سمير غانم في 15 جانفي 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية،و كان يعشق التمثيل و كون في بداية مسيرته رفقة جورج سيدهم والضيف أحمد، فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من اسكتشات كوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، حيث قدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.

وقدم الراحل أكثر من 300 عمل فني آخرها ظهوره في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بصحبة ابنته دنيا سمير غانم، فيما كان ظهوره الأخير على الشاشة خلال شهر رمضان من خلال حملة إعلانية شارك فيها إلى جوار ابنته الصغرى ايمي سمير غانم و زوجته دلال عبد العزيز.