الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار,حسب البيان العسكري رقم 190 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), ان مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت الخميس, تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اودي الزيات ومنطقة طارف احميدة بقطاع الفرسية ومنطقة الشيظمية ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار,يضيف البيان.