تشريعيات 12 جوان: برنامج اليوم الثاني من الحملة الانتخابية

يتضمن دفتر الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان في يومها الثاني، هذا الجمعة، ما يلي:

- التحالف الوطني الجمهوري: الأمين العام للحزب ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات أحمد حري بولاية البيض.

- حركة النهضة: تجمع شعبي بالمركز الثقافي الحي الجنوبي حاسي العش بولاية الجلفة وتجمع ثانٍ بولاية تبسة.

- حركة الاصلاح الوطني: رئيس الحركة ينشط تجمعا شعبيا بقاعة محمد إسياخم بولاية غليزان وآخر بقاعة ولد عبد الرحمان كاكي بولاية مستغانم.

- التجمع الوطني الديمقراطي: تجمع شعبي بقاعة محمد بعزيز بولاية البليدة.

- حركة البناء الوطني: تجمع شعبي بدار الثقافة مالك حداد بولاية قسنطينة وتجمع آخر بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي.

- جبهة المستقبل : تجمع ينشطه رئيس الحزب بالمكتبة البلدية لشلغوم العيد (ميلة) وتجمع آخر بدار الثقافة بولاية أم البواقي.

- حزب جبهة التحرير الوطني: تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للحزب بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة بوسعادة (المسيلة).

- حزب الحرية والعدالة: رئيس الحزب بالنيابة ينشط تجمعا بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة.

- حركة مجتمع السلم : رئيس الحركة ينشط تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية الوادي.