﻿إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى 4.72 مليون

ذكرت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل حتى هذا الخميس إلى 4721048.

وتظهر الأرقام الصادرة عن المراكز، وهي هيئة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في إفريقيا وصل إلى 127374، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4272518.

وسجلت جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر، أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة، بحسب الهيئة.

وفيما يخص حالات الإصابة، تعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض، تليها المنطقتان الشمالية والشرقية، بينما تعد منطقة وسط إفريقيا أقل المناطق تضرراذ من المرض، بحسب الهيئة.