اتفاق وقف اطلاق النار بين الكيان الصهيوني و المقاومة يدخل حيز التنفيذ واحتفالات في غزة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني و حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيز التنفيذ فجر هذا الجمعة بعد 11 يوم من العدوان على الأراضي المحتلة بقطاع غزة.

وفق مراسل الإذاعة الجزائرية بالأراضي المحتلة خضر الزعنون، فإن المقاومة الفلسطينية أكدت التزامها بوقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال الصهيوني.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة احتفالات عارمة بانتصار المقاومة على الاحتلال الصهيوني وفور بدء سريان وقف اطلاق النار في غزة، خرجت الجماهير إلى الشوارع و الأماكن التي تعرضت للتدمير للتعبير عن احتفالها بالنصر.

وفي أولى ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم".

بدورها دعت روسيا الطرفين الفلسطيني والصهيوني هذا الجمعة، إلى اطلاق حوار عاجل معربة عن املها في أن يكون وقف اطلاق النار "طويل الأمد".

كما اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن "الانتهاكات الاستفزازية" الإسرائيلية بالقدس هي سبب "التصعيد الخطير" الدائر, داعيا إلى ضرورة وضع حد لها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت ،في أحدث إحصائية لها، أن إجمالي الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بلغ 232 بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1900 شخص بجروح مختلفة منها 90 حالة خطيرة.