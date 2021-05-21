لجنة الإنضباط : خصم ثلاث نقاط من رصيد سريع غليزان

قررت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة الاولى ، خصم ثلاث نقاط من رصيد سريع غليزان ، بسبب إشراكه للاعب معاقب في المقابلة التي استقبل فيها الفريق ، ضيفه وفاق سطيف (2-2)، لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، حسب ما افادت به بيان الرابطة سهرة الخميس .

وأوضحت الرابطة في بيانها ، انه بعد اجراء تحقيق معمق، تأكدت الرابطة انّ الاعب كولخير يونس قد تلقى بالفعل اربعة انذارات، و هو الامر الذي لم ينكره الامين العام لسريع غيليزان الذي اقرّ في جلسة الاستماع، بإشراك اللاعب عن طريق الخطأ .

وبخصوص الاحتراز المقدم ضدّ لاعب سريع غليزان الآخر غربي صبري، أكدت لجنة الانضباط ان اللاعب قد تلقى بالفعل أربعة انذارات في منافسات البطولة في منافسة البطولة ، ووفقا للمادة ال43 من قانون العقوبات ، فانّ هذا الأخير قد استنفذ بطريقة آلية عقوبة مقابلة نافذة في الدور الثمن نهائي من كاس الرابطة التي جمعت سريع غليزان بمولودية وهران يوم 30 ابريل المنصرم .

وبالإضافة الى عقوبة خصم النقاط الثلاثة ، قررت لجنة الانضباط كذلك الغاء نتيجة التعادل، معلنة سريع غليزان بنتيجة (3-0)، مع عدم منح نقاط المباراة لوفاق سطيف.

ومن جهته تلقى لاعب كولخير عقوبة اربع مقابلات نافذة، بالإضافة الى العقوبة السابقة بمقابلة نافذة، فيما سلطت عقوبة شهر واحد نافذ على الامين العام لسريع غليزان جواد بوعبد الله، يمنع خلاله من ولوج الملعب او غرف تبديل الملابس، بالإضافة الى غرامة مالية ب000ر300 دينار على الفريق .

وفي قضية اخرى متعلقة بنفس المقابلة ، اعتبرت لجنة الانضباط ان وفاق سطيف لم يحترم الاجراء المتعلق بضرورة تقديم نتائج الكشف عن "كوفيد 19" ل72 ساعة الاخيرة قبل انطلاق المقابلة ، ما يعني ان الوفاق قد لعب هذه المقابلة دون تقديم اختبارات "البي.سي ار" ما يعتبر تجاوز خطير لإجراءات البروتوكول الصحي المعمل به " و اوضحت الرابطة ، انّ هذا التصرف ينم عن عدم مسؤولية واضحة تجاه الخطر الذي عرض له جميع المشاركين في تنشيط و تنظيم هذه المقابلة .

وعليه قررت الرابطة اعتبار فريق وفاق سطيف خاسرا بنتيجة (2-0) ، دون منح نقاط المباراة لسريع غليزان ، بالإضافة الى دفع الوفاق لغرامة مالية قدرها 000ر000ر1 دينار .

وفي سياق متصل ، تمت معاقبة المكلف بمراقبة اختبارات "كوفيد 19، لولد عبد الكريم بسنة نافذة ، يمنع خلالها من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم بدءا من تاريخ 20 مايو 2021 .