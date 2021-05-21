اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لتشريعيات12 جوان

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، حيث نشطت الأحزاب السياسية و المترشحون الأحرار عددا من التجمعات الشعبية و اللقاءات الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لاستمالة صوت الناخبين.

و من المقرر أن تدوم الحملة 3 أسابيع لتنتهي قبل 3 أيام من الإقتراع.

وكانت نشاطات صباح هذا الجمعة متمثلة في:

- بغابة بوشاوي بالعاصمة رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عملا جواريا.

- قيادة جبهة العدالة والتنمية فوضت رئيس مجلس الشورى الوطني للجبهة لخضر بن خلاف لافتتاح مقر المداومة الانتخابية ببلدية الشراقة.

- نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بولاية غليزان تجمعا شعبيا.

- رئيس حزب التحالف الوطني بلقاسم ساحلي نشط تجمعا شعبي بولاية البيض.

- رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد نشط تجمعا شعبيا بولاية ميلة.