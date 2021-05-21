اليوم الثاني من الحملة الانتخابية : غياب العديد من الملصقات الانتخابية للمترشحين

يلاحظ المتجول عبر شوارع العاصمة غياب الملصقات المتعلقة بالقوائم الانتخابية للمترشحين لتشريعيات الـ 12 جوان المقبل، في عدد من الأماكن المخصصة لها في الوقت الذي يفضل فيه الكثير من الأحزاب و المترشحين اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ملصقاتهم باعتبارها الوسيلة الأبلغ و الأقل تكلفة.

وفي هذا الصدد، عبر بعض المواطنين عن أرائهم للقناة الإذاعية الأولى هذا الجمعة حيث اعتبروا أنّ غياب هذه الملصقات يعود إلى الإقبال الكبير لمختلف شرائح المجتمع على شبكات التواصل الاجتماعي فيما اعتبر البعض الأخر أنّ الملصقات هي طريقة تقليدية أكثر نجاعة.

وأرجع أستاذ الاتصال بجامعة قسنطينة إدريس بولكعيبات عزوف المترشحين للانتخابات التشريعية عن استعمال الوسائل التقليدية إلى انتمائهم إلى الجيل الرقمي الذي أصبح يتفاعل أكثر مع الوسائط الحديثة بالمقارنة مع الوسائل التقليدية .