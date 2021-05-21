ندوة الجمهورية الصحراوية : ضمان الاستقرار والأمن الإقليمي

سيشكل موضوع "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية : ضمان الاستقرار والأمن الإقليمي"، محور مؤتمر دولي ينظمه، عبر تقنية الفيديو، فريق عمل الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي "الاوكوكو" ببروكسيل بالتنسيق مع مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق بباريس، يوم 28 ماي الجاري.

وجاء في بيان للمنظمين، أن الندوة ستشهد العديد من المداخلات عبر مجموعتي عمل يرأس الفريق الاول رئيس الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيار غالو، حيث سيتم عرض مداخلة تحت عنوان "المعارك التي يخوضها الجيش الصحراوي، ووكالات مكافحة الاتجار بالمخدرات، إرهاب المخدرات والهجرة غير الشرعية " للاستاذ حبوحة بريكة.

وحسب ذات المصدر، سيتم خلال اللقاء عرض موضوع "جذور ومظاهر عدم الاستقرار والتحديات الأمنية في المنطقة"، للأستاذ سليمان الشيخ من جامعة نواكشوط (موريتانيا).

هذا، بينما يسلط الأستاذ الجامعي الجزائري، يحيى زبير، المختص في العلاقات الدولية، الضوء على موضوع "مكافحة الاتجار غير المشروع: دور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وحسب المنظمين، ستعكف المجموعة الثانية من العمل والتي يترأسها، محمد اولد شريف، ممثلا عن مركز احمد باب سمكة، على بحث "الأثر السلبي للسياسات المغربية على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط "التي يقدمها الأستاذ كارلوس رويز ميغال من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا (اسبانيا).

بينما يعرض الاستاذ جاكوب موندي، المختص في دراسات السلام والصراعات ، الشرق الأوسط ، الدراسات الإسلامية بجامعة "كولغيت" بالولايات المتحدة الأمريكية، موضوع "الصحراء الغربية، أسطورة الدولة الفاشلة والأمن في الصحراء الغربية والساحل".