﻿كورونا: 278 إصابة جديدة و164 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 164 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126.434حالة من بينها 278 اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88066 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.405 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".