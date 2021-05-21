الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب البيان العسكري رقم 191 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، انه "خلال نهار امس الخميس، قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس اربيب الكاعة بقطاع حوزة".

أما نهار اليوم الجمعة، يضيف البيان، "فقد قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي جحور وتخندقات قوات الاحتلال منطقة روس لكطيطيرة ومنطقة اربيب الكاعة بقطاع حوزة ومنطقة ام لكطى ومنطقة الشيظمية بقطاع المحبس ومنطقة الراثراثيات بقطاع الكلتة".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف البيان.