منتخب اقل من 20 سنة: لاسات يستدعي 37 لاعبا للتربص الانتقائي الأخير

استدعى الناخب الوطني لأقل من 20 عاما محمد لاسات، 37 لاعبا من بينهم 13 ينشطون الخارج الوطن، للتربص الانتقائي الثالث والأخير المبرمج من 21 إلى 25 ماي الجاري بالمركز الفني الوطني بسيد موسى تحسبا للكأس العربية للأمم المقررة من 17 جوان الى 3 جويلية بمصر، حسبما افادت به اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وجاء في بيان الفاف ''يتعلق الأمر بالمجموعة الثالثة (المولودين في 2003-2004)، والتي ستخضع لحصص تدريبية ومواجهات''.

واحتفظ الناخب الوطني محمد لاسات - بعد تجمع اول برمج من 6 الى 9 ماي الجاري بالمركز الفني بسيد موسى - بمشاركة مجموعة متكونة من 32 لاعبا- بتعداد جديد يضم 34 لاعبا لتنظيم تربص انتقائي ثان واختتم يوم الاربعاء" بتنشيط مباراة تقييمية اخيرة".

وتعود آخر مقابلة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الى ديسمبر 2020، بمناسبة إجراء دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى كأس افريقيا للفئة بموريتانيا.

وعجز شبان "الخضر" في بلوغ النهائيات بعد احتلالهم المركز الرابع والاخير في هذه الدورة برصيد نقطة وحيدة.

قائمة ال37 لاعبا:

ملال أسامة (شباب باتنة)، تباني عبد الغاني، غانم عادل، شرشور كمال (مولودية الجزائر)، بورحلي ياسر عبد القادر، مسعود سالم، مهرة عبد الرزاق، رضاوي شمس الدين، شريف الوزاني أيمن (وفاق سطيف)، بلحاج شكال عفاري، بوطبة مايس رامي (شباب قسنطينة)، نعماني عبد الكريم (اتحاد الجزائر)، ربوح صهيب، حمودي محمد، بوكرشاوي بلال، غايد أحمد، حمادي عبد اللالي (شباب بلوزداد)، أوكريف عبد الغاني (أولمبي المدية)، زيان بلال (شبيب بجاية)، لعلام عبد الغاني، غاريت أنس (نادي بارادو)، زويش محمد (شباب الدرعان)، طايبي سيد علي (اتحاد البليدة)، عمر محمد رفيق (أكاديمية الفاف)، أوسماعيل جبريل (نادي أنجي/فرنسا)، بن دريس صالح الدين قايس، أحمان فائل (نادي سانت إيتيان/فرنسا)، زغاي محمد بلال، ميسالي رفيق (نادي تولوز/فرنسا)، بوعوان عصام (نادي فالنسيان/فرنسا)، عجودي ماسيل (نادي لانس/فرنسا)، ديهيليس ريان (أولمبي مرسيليا/فرنسا)، آيت عمر يونس عبد الكريم (بايرن ميونيخ/ألمانيا)، نواح حمداوي (نادي ديجون/فرنسا)، بلمختار محمد (نادي ليل/فرنسا)، ماهور سامي (نادي لاغونتواز/بلجيكا)، ماتيبانزيا سيمبا كمال بيار (نادي تروا/فرنسا).