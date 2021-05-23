تشريعيات 12 جوان: أجندة اليوم الثالث للحملة الانتخابية

يتضمن دفتر الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان في يومها الثالث، هذا السبت، ما يلي:

-جبهة الجزائر الجديدة تنظم نشاط بولاية تلمسان بمغينة ووهران ببطيوة على الساعة ال11 و 14 زوالا من تنشيط الرئيس أحمد بن عبد ا لسلام.

- حركة مجتمع السلم ينظم نشاط بأولاد جلال على الساعة 9 وبسكرة على الساعة 17 من تنشيط عبد الرزاق مقري.

-التجمع الوطني الديمقراطي ينظم تجمع شعبي بولاية قسنطينة ينشطه الأمين العام لحزب الطيب زيتوني، بدار الثقافة مالك حداد (10:30).

- جبهة المستقبل ينظم بقالمة والطارف على الساعة 10 و 15 تجمع من تنشيط الرئيس بلعيد عبد العزيز.

-جبهة التحرير الوطني تنظم بالبويرة تجمع جهوي على الساعة 10 من تنشيط الأمين عام أبو الفضل بعجي.

- حزب الكرامة ينظم على الساعة 9 صباحا بورقلة بدار الثقافة مفدي زكريا نشاط برئاسة محمد الداوي.

- التحالف الوطني الجمهوري بقيادة الامين العام بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بمدينة الاغواط بالمكتبة البلدية نحمد البشري الابراهيمي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وعلى الساعة 14 بالجلفة بقاعة حاسي بحبح أكاديمية الحلول الدولية.

- حركة النهضة تنشط لقاء بالمسرح الجهوي عطا الله بن بوزيد على الساعة ال 14 زوالا بقيادة الامين العام يزيد بن عائشة.

- الحرية والعدالة ينظم تجمع شعبي بولاية بسكرة بقاعة الأطلس وبأولاد جلال بدار الشباب محمد بوضياف ينشطه رئيس الحزب بالنيابة جمال بن زيادي بقاعة الأطلس على الساعة 10.

- صوت الشعب ينظم بالشلف على الساعة 10 وبوهران على الساعة 16 نشاط بقيادة الرئيس لمين عصماني.

- حركة البناء الوطني تنشط تجمع شعبي في كل من سطيف على الساعة 10 والمسيلة على الساعة 17 برئاسة عبد القادر بن قرينة.

- جيل جديد ينشط من ولاية البويرة بعين بسام تجمع شعبي على الساعة 9 برئاسة جيلالي سفيان.

- الوسيط السياسي ينظم بقاعة الضيافة بالمسيلة على الساعة 10 نشاط برئاسة أحمد لعروسي رويبات.

- الفجر الجديد ينظم عمل جواري برئاسة الطاهر بن بعيبش بمقر مداومة الحزب الكائن بشارع بوحجة مقابل متوسطة لومي ببلدية بئر توتة على الساعة ال 14 زوالا.

- الحرية والعدالة ينظم تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب بالنيابة جمال بن زيادي بقاعة الأطلس على الساعة 10.

- تجمع أمل الجزائر ينشط بالمدية على الساعة العاشرة صباحا تجمع برئاسة فاطمة الزهراء زرواطي.

- نشاط جواري لرئيس جبهة الحكم الراشد عيسي بلهادي بولاية بومرداس في الساحة العمومية على الساعة 11:00 صباحا وبمدينة بودواو.