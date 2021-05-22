وفاة 15 شخصا وجرح 480 آخرين في حوادث مرور خلال ال48 ساعة الأخيرة

توفي 15 شخصا و أصيب 480 أخرون بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها، هذا السبت، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن مصالح الحماية المدنية أحصت خلال نفس الفترة وفاة 04 أشخاص غرقا (ثلاثة) منهم في البحر بولايات وهران و تيزي وزو وسكيكدة والرابع توفي غرقا بسد ( بخدة) ببلدية مشرع الصفا بولاية تيارت.

كما قامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بإخماد 05 حرائق حضرية و صناعية ومختلفة عبر ولايات البليدة و بجاية و الجزائر العاصمة و تندوف وتبسة، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية --يضيف ذات المصدر-- الذي أشار أيضا إلى إخماد ثلاثة حرائق غابية وحريق رابع لأشجار النخيل بولايات البليدة والبويرة و برج بوعريريج وأدرار.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في هذا الشأن أن هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ04 هكتار من الصنوبر الحلبي بولاية البويرة و 2.5 هكتار من الصنوبر الحلبي و كذا 1.5 هكتار من الصنوبر الحلبي بولاية برج بوعريريج و حوالي 60 نخلة بولاية أدرار.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب122 عملية تحسيسية عبر 23 ولاية (80 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما قامت في نفس الإطار ب71 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (41 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصص 415 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و81 سيارة إسعاف و40 شاحنة إطفاء.