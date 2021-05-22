اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

- الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي، تغطية زينب بوغابة / إذاعة ورقلة
- رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي، تغطية عبد الوهاب ميساوي / إذاعة بسكرة
- رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات،تغطية فوزي عوينة / إذاعة المسيلة
- رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، تغطية فاروق رايس / إذاعة سطيف
- الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحي،تغطية فاطمة الزهراء قياد / إذاعة الاغواط
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي،تغطية سليم معمري / اذاعة البويرة
- رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي،تغطية محمد مرزوق / اذاعة البويرة
- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، تغطية عبد النور هني / اذاعة المدية
في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية يواصل قادة الأحزاب تجمعاتهم الشعبية ونشاطاتهم الجوارية عبر عديد ولايات الوطن بهدف شرح برامجهم وتقديم الحلول و البدائل لجملة الانشغالات المطروحة.
وفي ما يلي مجريات اليوم الثالث من الحملة الانتخابية:
- نشط الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي تجمعا شعبيا بولاية ورقلة .
- نظم رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي تجمعا شعبيا بولاية بسكرة .
- رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات نظم لقاء بولاية المسيلة .
- نشط رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تجمعا شعبيا بولاية سطيف .
- بولاية الأغواط أشرف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحي على تجمع شعبي .
- من ولاية البويرة نشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي تجمعا شعبيا .
- رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي نشط عمل جواري ببلدية عين بسام بالبويرة .
- بالمدية نشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تجمعا شعبيا .