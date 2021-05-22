اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية يواصل قادة الأحزاب تجمعاتهم الشعبية ونشاطاتهم الجوارية عبر عديد ولايات الوطن بهدف شرح برامجهم وتقديم الحلول و البدائل لجملة الانشغالات المطروحة.

وفي ما يلي مجريات اليوم الثالث من الحملة الانتخابية:

- نشط الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي تجمعا شعبيا بولاية ورقلة .

- نظم رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي تجمعا شعبيا بولاية بسكرة .

- رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات نظم لقاء بولاية المسيلة .

- نشط رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تجمعا شعبيا بولاية سطيف .

- بولاية الأغواط أشرف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحي على تجمع شعبي .

- من ولاية البويرة نشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي تجمعا شعبيا .

- رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي نشط عمل جواري ببلدية عين بسام بالبويرة .

- بالمدية نشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تجمعا شعبيا .