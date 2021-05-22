عنابة: الفنان إبراهيم باي إيقونة أغنية الشعبي في ذمة الله

توفي الفنان إبراهيم باي إيقونة أغنية الشعبي هذا السبت بمنزله العائلي بمدينة عنابة عن عمر ناهز 73 سنة بعد مرض ألزمه الفراش و سيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر, حسب ما علم من أفراد عائلته.

وكان للفنان الراحل إبراهيم باي الذي يلقبه العنابيون بـ"شيخ المدينة" مكانة خاصة في الساحة الفنية المحلية و قامة مميزة في الوسط الفني لأغنية الشعبي العريقة التي أحبها وهو شاب لم يكن عمره يتجاوز الـ 15 سنة.

ونشأ الفنان إبراهيم باي ابن الحي العريق "المحافر" في أحضان عائلة فنية تجمع بين المالوف والشعبي, بحيث تتلمذ على يد شقيقه الأكبر حسين باي الذي كان بدوره يؤدي أغنية الشعبي قبل أن يصدر في بداية الثمانينيات أربعة أشرطة غنائية تضمنت العديد من أغاني الشعبي الجميلة من بينها "القمري" و "يا مريض ربي يشفيك".

وقد تأثر هذا الفنان الذي يحظى بصوته المميز و شخصيته المتواضعة و عطاءه الفني السخي بقامات وكبار شيوخ أغنية الشعبي على غرار الراحلين بوجمعة العنقيس و الهاشمي قروابي.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر اليوم السبت بمقبرة بو حديد بمدينة عنابة تاركا وراءه رصيدا غنائيا ثريا يضم أكثر من 40 أغنية من نوع الشعبي أداها في كثير من المهرجانات والمناسبات الفنية المحلية والجهوية والوطنية.