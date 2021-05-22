تيسمسيلت: هلاك3 أشخاص و 14 إصابة في اصطدام حافلة بسيارة

لقي 3 أشخاص حتفهم و أصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة سياحية وقع مساء اليوم السبت بولاية تيسمسيلت، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ، بأن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلدية تيسمسيلت و حدود ولاية تيارت عند منطقة "الضاية" ببلدية عاصمة الولاية إثر اصطدام ما بين حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية تيارت و سيارة سياحية كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا كانوا على متن الحافلة و السيارة منهم شخص توفي بعين المكان و اثنان آخران لفظ أنفاسهما الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، فيما لا يزال 14 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة تحت الرقابة الطبية بذات المصلحة.

ومن جهته أشار المدير الولائي للصحة، الهاشمي الماحي، بأنه من بين المصابين الـــ 14 تم نقل مصاب تعرض لكسر في العمود الفقري إلى المركز الاستشفائي الجامعي لوهران، مضيفا بأن بقية المصابين تعرضوا لردود وكسور في الجسم و سيغادرون المؤسسة الصحية المذكورة خلال الساعات المقبلة و ذلك بعد تلقيهم العلاج الضروري.

و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للبحث في ملابسات هذا الحادث.

المصدر : وأج