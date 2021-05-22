رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر يودعان المنافسة

ودعا ممثلا الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، المنافسة الإفريقية في دورها الربع النهائي بعد انهزامهما على التوالي أمام الترجي التونسي بضربات الترجيح 4-2، والوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب للمنافسة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب رادس بتونس ومحمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

وأخفق شباب بلوزداد في الظفر بتأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي من منافسة رابطة ابطال إفريقيا وإنهزم بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الترجي بنتيجة 2-0.

وكان الشباب قد فاز بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة، لكنه سقط أمام الترجي بنفس النتيجة تحمل توقيع كل من عبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان، في الدقيقتين 68 و87.

وضرب الترجي موعدا ناريا مع الأهلي المصري في المربع الذهبي، حيث تأهل الأخير على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1، في مجموع المباراتين.

من جهته ودع "العميد" المنافسة القارية على يد الوداد البيضاوي بعد أن أطاح به بنتيجة 1-0، وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب وليد الكردي في الدقيقة (90 + 2) لصالح الوداد البيضاوي. وفي لقاء الذهاب الذي جرى يوم الجمعة الماضي بالجزائر، تعادل فريقا المولودية والوداد بنتيجة 1-1.

وفي الدور نصف النهائي المقرر ذهابا (18-19 جوان) وإيابا (25-26 جوان)، سيواجه الوداد البيضاوي، نادي كايزر تشيف الجنوب الإفريقي المتأهل على حساب نادي سامبا التنزاني (4-0 و 0-3).