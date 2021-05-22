الجولة 22: وفاق سطيف يعمق من جراح إتحاد بلعباس وشبيبة الساورة تسحق سريع غليزان

استعاد نادي وفاق سطيف، نغمة الانتصارات وأمطر شباك ضيفه اتحاد بلعباس، بثمانية أهداف دون رد، بينما سحق شبيبة الساورة ضيفه سريع غليزان، بخماسية لهدف، في إطار الجولة الـ 22 من الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي جرت وقائعها اليوم السبت.

وسجل أهداف الوفاق كل من جحنيط في الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء، عمورة بثنائية في دقائق 21 و 33، قندوسي في الدقيقة 22، العوفي في الدقيقة 63، برباش في الدقيقة 82، غشة في الدقيقة (90+1)، وسعدي في الدقيقة (90+4).

وبهذا الانتصار أصبح رصيد وفاق سطيف 46 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد بلعباس عند النقطة الـ16 في المركز الثامن عشر.

من جهته سحق شبيبة الساورة ضيفه سريع غليزان، بخماسية كاملة على ملعب 20 أوت، ليواصل مطاردة وفاق سطيف على الريادة.

وشهدت المباراة تألق المهاجم بلال مسعودي، الذي سجل رباعية في الدقائق (76، و87، و89، و90+2)، وعبد الجليل سعد في الدقيقة 35، فيما وقع حسين عواد هدف السريع الوحيد، في الدقيقة (45+2).

وبهذا الفوز، رفع شبيبة الساورة رصيده إلى النقطة 42، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غليزان عند 21 نقطة، في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب بومزراق بالشلف، عجز الأولمبي المحلي عن تخطي عقبة ضيفه شباب قسنطينة، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1. وتقدم الأولمبي أولا عبر عامر بوقطاية، في الدقيقة 54، قبل أن يتمكن عبد الحكيم أمقران من إدراك التعادل لمصلحة الشباب، في الدقيقة 73. وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الشلف 24 نقطة، في المركز الثاني عشر، بفارق 8 نقاط عن شباب قسنطينة، صاحب المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى فاز فريق إتحاد بسكرة على ضيفه نجم مقرة بهدف اللاعب بوكاروم في الدقيقة 34 عن طريق ضربة جزاء، وفاز فريق إتحاد العاصمة بصعوبة أمام وداد تلمسان بنتيجة 1-0 عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب بلقاسمي في الدقيقة 26.

وتعثر مولودية وهران سلبيا بملعب الشهيد أحمد زبانة أمام ضيفه أولمبي يالمدية، وفاز فريق أهلي برج بوعريريج على ضيفه شبيبة السكيكدة بنتيجة 1-0 من إمضاء اللاعب زيانس في الدقيقة 40.

وواصل نصر حسين داي سلسلة نتائجه السلبية بعد الهزيمة التي عاد بها من تنقله من مدينة عين مليلة أمام الإتحاد المحلي بنتيجة 1-0 من تسجيل جعبوط في الدقيقة 76.

النتائج الكاملة:

أهلي برج بوعريريج - شبيبة سكيكدة 1-0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 8-0

اتحاد الجزائر - وداد تلمسان 1-0

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي 1-0

مولودية وهران - أولمبي المدية 0-0

شبيبة الساورة - سريع غليزان 5-1

اتحاد بسكرة - نجم مقرة 1-0

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة 1-1

مباريات مؤجلة

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل

مولودية الجزائر - نادي بارادو

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1-وفاق سطيف 46 22

2- شبيبة الساورة 42 22

3- مولودية وهران 40 22

4- اتحاد الجزائر 38 22

5-شباب بلوزداد 36 20

6- شبيبة القبائل 35 21

7- مولودية الجزائر 34 20

8- جمعية عين مليلة 34 22

9- نادي بارادو 33 21

10- أولمبي المدية 33 21

11- شباب قسنطينة 32 22

12- أولمبي الشلف 24 22

13- اتحاد بسكرة 23 22

14- نجم مقرة 22 22

15- وداد تلمسان 21 22

16- سريع غليزان 21 22

17- نصر حسين داي 20 22

18- اتحاد بلعباس 16 22

19- شبيبة سكيكدة 14 21

20- برج بوعريريج 10 22

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار خصم ثلاث نقاط من رصيد سريع غليزان، بسبب اشراكه للاعب معاقب في مقابلة وفاق سطيف.