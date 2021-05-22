تشريعيات 12 جوان: أجندة اليوم الرابع للحملة الانتخابية

يتضمن دفتر الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان في يومها الرابع، يوم الأحد، ما يلي:

-التجمع الوطني الديمقراطي، ينظم تجمعا شعبيا ببسكرة بقاعة المحاضرات الكبرى "ساسي حسين" على الساعة 11 صباحا وبباتنة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على الساعة الرابعة مساء من تنشيط الأمين العام الطيب زيتوني على الساعة 11:00 صباحا.

- جبهة النضال الوطني تنظم تجمعا شعبيا بالبليدة بقاعة الحرية بموزاية على الساعة 14:00 زوالا.

- رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة على الساعة 10 صباحا وتجمعا شعبيا بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة على الساعة الثالثة زوالا.

- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب العيفة صالح بشلغوم العيد على الساعة التاسعة صباحا وبقالمة مساء.

- رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا شعبيا على الساعة الرابعة والنصف زوالا بقاعة السينما لعمارنة بسيدي بلعباس.

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تشرف على نشاط جواري بالجزائر العاصمة بداية من العاشرة صباحا.

- الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمعا شعبيا بالمكتبة العمومية الرئيسية للمطالعة "مالك بن نبي" بعين تيموشنت ، على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الحفلات للمدينة على الساعة العاشرة والنصف صباحا بغليزان ومساء بمستغانم.

- حزب صوت الشعب ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات "بن منصور" بالكيفان بتلمسان على الساعة العاشرة صباحا.

- حركة الإصلاح الوطني تنظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة "عبد القادر علولة" بتلمسان على الساعة الثالثة زوالا.

- رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "الشهيد غراس بوعزة" بالسانية على الساعة الخامسة مساء.

- رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ينشط تجمعا شعبيا بتلمسان.

- رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينظم نشاطا جواريا بولاية تيبازة.

- رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم ينظم لقاءً جواريا ببلدية السواقي في المدية صباحا.

- رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ينظم نشاطا جواريا بالدويرة في العاصمة.