اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان

تدرك الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان المقبل يومها الرابع حيث يجري قادة الأحزاب والمترشحون الأحرار هذا الأحد تجمعاتهم الشعبية ونشاطاتهم الجوارية عبر عديد ولايات الوطن بهدف شرح برامجهم وتقديم الحلول والبدائل لجملة الانشغالات المطروحة.

ببلدية موزاية بولاية البليدة نظم رئيس حزب جبهة النضال الوطني، عبدالله حداد، تجمعا شعبيا.

نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تجمعا شعبيا بولاية عين تيموشنت.

بولاية عنابة أشرف رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد على تجمع شعبي.

ببلدية الدويرة بالجزائر العاصمة، قام الأمين الوطني الأول لحزب جيل جديد لخضر أمقران بعمل جواري.

بولاية برج بوعريريج نشط الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي،عملا جواريا.