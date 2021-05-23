بطولة افريقيا للجيدو (حسب الفرق): المنتخب الوطني يكتفي بالمرتبة الثالثة

أنهى المنتخب الوطني للجيدو مشاركته في منافسات "حسب الفرق مختلط" من بطولة افريقيا المقامة بداكار في المرتبة الثالثة.

وتمكن المنتخب الوطني هذا الأحد في بداية المنافسة من تجاوز عقبة المنتخب المغربي بنتيجة 4-2، ليسقط بعدها أمام المنتخب التونسي على وقع نفس النتيجة، لكن في المقابلة الترتيبية تمكت رفقاء المصارع مريم موسى، التفوق على نظيره الكامروني بنتيجة 4-1.

جدير بالذكر، أنه من بين الـ41 دولة الممثلة في المنافسات الفردية التي اختتمت امس السبت، إنحصرت المشاركة في المنافسة حسب الفرق على تسعة منتخبات فقط، وهي الجزائر، المغرب، تونس، جنوب افريقيا، انغولا، السنغال، الكاميرون، كينيا والغابون.

تجدر الاشارة إلى أن منافسات "الفردي" لهذه البطولة الافريقية قد جرت أيام الخميس والجمعة والسبت وكان رصيد المنتخب الوطني فيها 3 ذهبيات و 3 فضيات و 6 برونزيات.

ومكنت هذه الحصيلة المنتخب الجزائري من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام، وراء كل من تونس (5 ذهبيات و3 فضيات و 6 برونزيات) والمغرب (4 ذهبيات وفضية واحدة و 4 برونزيات).

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية