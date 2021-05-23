كأس الكاف: شبيبة القبائل تقتطع تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي

اقتطع فريق شبيبة القبائل تأشيرة التأهل للدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رغم التعادل الإيجابي 1-1 الذي فرضه عليه اليوم الأحد منافسه الصفاقسي التونسي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لحساب إياب ربع النهائي.

فالشبيبة، الفائزة بمباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بملعب الطيب المهيري بصفاقس بنتيجة 1-0، أكدت عن نواياها وحسمت موقعة ملعب أول نوفمبر لصالحها، حيث كانت السباقة في فتح التسجيل بفضل اللاعب رضا بن سايح عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 39 ليعدل المنافس النتيجة في الدقيقة 81 بواسطة أيمن حرزي.

وستواجه شبيبة القبائل في الدور نصف النهائي، فريق كوتون سبور الكاميروني الذي تأهل على حساب جاراف السنغالي.

وكان نادي بيراميدز المصري أول المتأهلين للدور نصف النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فرضه التعادل على مضيفه اينييمبا بنتيجة 1-1 اليوم الأحد برسم إياب ربع النهائي بمدينة آبا النيجيرية.

وكان بيراميز السباق إلى افتتاح باب التهديف عن طريق لاعبه إبراهيم عادل في الدقيقة 32، ليعدل آنايو النتيجة للنادي النيجيري في الدقيقة 40.

وكان النادي المصري قد فاز في لقاء الذهاب، الذي جرى الاحد الفارط بالعاصمة القاهرة، بنتيجة 4-1.

ويلتقي بيراميدز نادي الرجاء البيضاوي المغربي الذي أزاح من المنافسة بدوره فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعد أن تغلب عليه بنتيجة 4-0.