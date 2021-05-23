تشريعيات 12 جوان : أجندة اليوم الخامس للحملة الانتخابية

اليكم برنامج اليوم الخامس للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو 2021 :

- قالمة : تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الشباب "محمدي يوسف" في الفترة الصباحية.

- الطارف : تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الشباب "أحمد بتشين" بعاصمة الولاية (15:30).

- المسيلة : تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الثقافة "قنفود الحملاوي" (10:00).

- أولاد جلال: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جبهة المستقبل بدار الشباب (16:00).

- معسكر : تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، بدار الثقافة على الساعة 11سا 00.

- سطيف: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، بدار الثقافة "هواري بومدين" (14:00).

- أم البواقي: تجمع شعبي لحزب جبهة العدالة و التنمية ينشطه عضو مجلس الشورى، لخضر بن خلاف، بدار الشباب "بخوش إيدوغي" ببلدية سيقوس (13:30).

- بشار: تجمع شعبي لرئيس حزب الاصلاح الوطني ، فيلالي غويني ، بالمكتبة البلدية لبشار الجديد، (10سا00).

- النعامة : تجمع شعبي لرئيس حزب الاصلاح الوطني بالمشرية (الساعة 16 بالمكز الثقافي فرانز فانون).

- ولاية الجزائر : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بقاعة سينما سييرا مايسترا ببلدية سيدي أمحمد (13 سا30 د )

- ولاية الجزائر: تجمع شعبي للأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة (مساءا).

- عين الدفلى : تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني بعين الدفلى (14:00) .

- عين الدفلى : تجمع شعبي ينشطه نائب رئيس حركة البناء الوطني، قريمس عبد السلام، بالعطاف على الساعة (16 سا 30 د).

- المدية : تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، بالقاعة المتعددة الرياضات "زبيشي مسعود" ببني سليمان (10.30)

-سيدي بلعباس: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، (السا17 دار الشباب لبلدية الضاية).

- تيسمسيلت : تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، (الساعة 11بدار الثقافة).

-خنشلة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، ، (على الساعة 9.00 صباحا .

- قالمة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، بدار الشباب محمدي يوسف ، (على الساعة 14:00 ).

-تيارت: تجمع شعبي لفاطمة الزهراء زرواطي رئيسة تجمع أمل الجزائر.

-تيسمسيلت : لقاء لجبهة الحكم الراشد بمقر مداومة الحزب ، (على الساعة 10:00 صباحا ).

- المدية: لقاء لجبهة الحكم الراشد بأولاد زايد بالقاعة المتعددة الرياضات ، (على الساعة 16.30 ).

-بشار : تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، (على الساعة 9.00 صباحا ).

-بني عباس: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، (على الساعة 13.00 زوالا).