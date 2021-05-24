اليوم الخامس من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان

تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان المقبل ليومها الخامس على التوالي حيث تستمر تجمعات قادة الأحزاب والمترشحين الأحرار هذا الاثنين ونشاطاتهم الجوارية عبر ولايات الوطن بهدف شرح برامجهم واقناع الناخبين بالتصويت على قوائمهم.

- في ولاية بشار فنشط رئيس حزب الاصلاح الوطني ، فيلالي غويني ، بالمكتبة البلدية لبشار الجديد، تجمعا شعبيا

- في ولاية المدية احتضنت القاعة المتعددة الرياضات "زبيشي مسعود" ببني سليمان تجمعا للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل.

- نشط رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم تجمعا شعبيا ببا حسن بالعاصمة.

- احتضنت ولاية خنشلة تجمعا شعبيا لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي .

- شهدت ولاية لمسيلة تجمعا نشطه رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الثقافة "قنفود الحملاوي"

- في ولاية قالمة نشط للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تجمعا بدار الشباب "محمدي يوسف"

