كوفيد-19:وزارة الصحة تدعو المواطنين الراغبين في التلقيح الى التوجه نحو هياكل الصحة الجوارية

24/05/2021 - 14:28
 دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواطنين الراغبين في التلقيح ضد كوفيد-19 الى التوجه نحو هياكل الصحة الجوارية المخصصة لذلك مع إحضار وثيقة الهوية. 
وأوضحت الوزارة في بيان لها هذا  الاثنين أن "الأولوية تعطى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وكذا المصابين بأمراض مزمنة"، مشيرة الى أن حملة التلقيح تنظم تحت شعار "احصل على التلقيح وقل للآخرين: لقد  
أخذت اللقاح الخاص بي فماذا عنك أنت؟". 
وذكر ذات المصدر أنه تم وضع منصة رقمية تحت تصرف المواطنين على العنوان التالي:  
كما شددت ذات الوزارة على ضرورة "الحفاظ بعد عملية التلقيح على الاجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين و التباعد الجسدي وارتداء القناع".
 
 

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